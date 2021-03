Destaques 15/03/2021 21:19 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Sem nova data prefeitura suspende licitação para asfaltamento no bairro Boa Nova Foto: Divulgação O aviso foi publicado no Diário Eletrônico de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso na última sexta-feira (12). A concorrência pública previa a contratação de empresa para executar obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversas ruas e avenidas do bairro Boa Nova II, em Alta Floresta. A escolha da empreiteira estava marcada para o dia 18 de março, e o investimento previsto era de R$ 4.781.225,84 lançado como valor de referência. O aviso de suspensão concorrência pública nº 001/2021 foi divulgado pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta através da Comissão Permanente de Licitação. A contratação da empresa atenderia As Ruas: Av. São Carlos, Rua São Cristóvão, Rua São Sebastião, Rua São Francisco, Rua São Judas, Rua São Benedito, Rua São Bráz, T 01 E 02, Rua São Luiz T 01 E T02, Rua Santa Luiza T 01 E02, Rua São Cosme E Damião T01 E 02, Rua São Geraldo, Perimetral Senhora Santana, Via Santa Rita, Rua Santo Antônio, Rua Santa Clara, Rua Santa Mônica, Rua São Gerônimo, todas do Bairro Boa Nova II. Conforme a publicação, assinada pelo presidente da Comissão Permanente de Licitação, Marcos Luiz Peixoto Costa Junior, a suspensão se deu “para analise de recurso e possíveis alterações no Edital e Planilha Orçamentariada referida Concorrência. Comunicamos a SUSPENSÃO da licitação supracitada, marcada para o dia 18/03/2021 Horário: 08h00min (Horário Oficial de Mato Grosso). Tão logo a Comissão Permanente de Licitações realize as devidas correções, nova data será divulgada para o certame.”

