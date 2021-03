Destaques 16/03/2021 06:16 Eliza Gund I Nativa News Prefeito de Alta Floresta decreta novo horário de expediente em repartições Na última sexta-feira (12) a prefeitura de Alta Floresta publicou decreto alterando os horários de expediente na prefeitura. Os novos horários passam a vigorar a partir do dia 29 de março. O decreto n.º 235/2021 “dispõe sobre o horário de atendimento ao público e expediente em todas as repartições públicas do município de Alta Floresta/MT e dá outras providências”. Trazendo novo horário de atendimento ao público e novo horário de expediente, ficando da seguinte forma: - Horário de Expediente: das 07:00h às 18:00h - Horário de Atendimento ao Público: das 08:00h às 16:00h. - Horário de Atendimento do Gabinete do Prefeito: das 07:00h às 11:00h /das 13:00h as 17:00h.

