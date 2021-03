Destaques 16/03/2021 11:31 Jornal Mato Grosso do Norte Nova Bandeirantes: Sem máquinas para recuperar estradas, prefeito decreta emergência Foto: Jornal MT Norte O novo prefeito de Nova Bandeirantes, César Augusto Perigo (MDB) em uma entrevista à Mato Grosso do Norte, na manhã de quinta-feira, 11, durante visita à sede do jornal, disse que sua missão é preparar o município para este novo ciclo de investimentos e crescimento econômico que está acontecendo.

César recebeu a prefeitura sem dívida, porém com muitos problemas para serem sanados, para fazer a máquina pública funcionar e dar respostas no atendimento à sociedade. Conforme ele, a prefeitura não tem máquinas para fazer frente a deficiência da extensa malha viária do município, que está em péssimas condições de tráfego.

“O parque de máquinas está sucateado e as estradas estão muitos precárias. Meu problema hoje se chama parque de máquina. Todo ele está estragado. Temos duas patrolas, duas pá-carregadeiras e dois caminhões. O resto é tudo alugado”, relata o prefeito.

A administração está tentando arrumar as máquinas que estão quebradas, mas enfrenta dificuldades, porque a empresa que está fazendo o serviço passa por problemas com funcionários que estão com covid-19. Nova Bandeirantes tem cerca de 36 comunidades rurais, três assentamentos e mais de 10 mil moradores somente de população assentada pelo INCRA.

“As estradas estão péssimas e temos muitas pontes interditadas. Diante disto, já decretei situação de emergência, pois o município não tem estrutura para dar suporte porque não temos máquinas. O ex-prefeito nos 4 anos, comprou uma patrola financiada, que vamos pagar a 1º parcela daqui há 3 anos. Mesmo estando no início do mandato, estou comprando uma patrola e nossa meta e estruturar o nosso parque de maquinas”, assegura César.

Ele também reclama que seu antecessor firmou poucos convênios. Por isso, a administração está tendo que realizar as ações usando recursos próprios. “O exprefeito não deixou dívidas, ficaram de R$ 4 a 6 milhões em caixa de convênios, mas esqueceu do governo estadual e federal para protocolar bons projetos.

Recursos para investimentos ficaram em torno de R$ 500 mil. Os outros recursos em caixa são dinheiro de gastos específicos, verba carimbada”, esclarece. Os dois secadores de cereais da prefeitura, conforme César, não tem nenhuma regulamentação. Eram usados sem que se pagasse corretamente pelo serviço.

Por isso, o prefeito enviou um projeto para a Câmara para criar regras para quem for usar os secadores. “Nos dois secadores da prefeitura, o usuário irá pagar em horas para secar seu produto. Cada hora custará R$ 130,00. Vamos criar a lei aprovada pela Câmara Municipal e uma conta especifica para o serviço”, disse.

Por outro lado, César elogia seu antecessor, afirmando que a prefeitura está enxuta e que os pagamentos de funcionários e fornecedores eram feitos em dia. “Nosso compromisso é continuar pagando o funcionalismo e fornecedores em dia”, assegura.

Equipe - A escolha da equipe de secretários, segundo o prefeito, foi feita de forma criteriosa, com pessoas de perfil técnico e de boa qualificação profissional,

para buscar as soluções para as demandas que Nova Bandeirante enfrenta e preparar o município para avançar ao encontro do progresso. “Estamos organizando a administração, pondo a casa em ordem. No mês de abril pretendo fazer a máquina começar a andar no nosso ritmo. Nestes dois meses já fizemos pontes, bueiros e a integração de Japuranã ao assentamento. Estamos patrolando e cascalhando. Estradas e a saúde são as prioridades de nossa administração”, reitera o prefeito.

Economia - A economia de Nova Bandeirantes, segundo o prefeito, é forte, com a produção de grãos, pecuária, Agricultura Familiar e minérios. E sua meta é trabalhar para aproveitar este grande potencial para transformar a cidade em um dos principais polos de crescimento da região Norte. “Depois de Alta Floresta, somos nós. Estamos num bom momento econômico. Temos a maior população entre os municípios adjacentes, o maior rebanho bovino, café, soja e minérios como a produção de ouro. O que falta é a gente se organizar para arrecadar em cima desta produção”, observa César.

“Hoje, as construções são feitas sem pagamentos de taxas e a arrecadação com IPTU, Alvarás, ITR, CEFEM [Compensação pagas pelas mineradoras para a exploração de recursos minerais], é muito baixa porque o sistema da prefeitura é ineficiente. A prefeitura não faz fiscalização. Mas vamos mudar esta realidade. Para o município crescer e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, tem que arrecadar. Vamos fazer uma Reforma Tributária e começar a fiscalizar para fazer a lei ser cumprida. O cidadão tem que entender que para termos uma cidade bem cuidada e com serviços públicos de qualidade, temos que ter arrecadação. O morador tem que fazer a parte dele e a prefeitura também fazer o que é sua responsabilidade”, anuncia

