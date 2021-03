Destaques 16/03/2021 18:12 Só Notícias Aberta compra de caminhões e equipamentos para pavimentação em Alta Floresta; R$ 2,3 milhões A prefeitura de Alta Floresta abriu licitação, na modalidade pregão eletrônico, para eventual aquisição de caminhões caçamba, toco e equipamentos de pavimentação asfáltica, visando atender a secretaria de Infraestrutura de Serviços Urbanos. O executivo aprovou investimento de mais de R$ 2,3 milhões. Consta no certame que serão quatro caminhões basculante, zero quilômetro, equipados com caçamba com capacidade mínima para 10 mᵌ, com potência mínima de 230 cavalos. A previsão é que cada um custe mais de R$ 456,1 mil. Também está incluso um caminhão ‘toco’, motor com potência mínima de 180 cavalos, zero quilômetro e ano de fabricação 2021. O valor previsto é de R$ 279,5 mil. Por fim, o executivo prevê aquisição de um espargidor de asfalto hidráulico, que pode custar até R$ 197 mil. Na justificativa, foi detalhado que a pasta dispõe de poucos equipamentos e cinco caminhões, e diante da demanda “na atual situação não tem como atender várias equipes de frente de serviços ao mesmo tempo, ficando a secretaria impossibilitada de executar tarefas como cascalhamento de estradas ou aterros de pontes de maneira rápida e eficaz”. Além do efetivo ser pouco, foi apontado que “as vezes ainda opera com número menor por questões de manutenção, os trabalhos se tornam morosos e muitas vezes interrompidos principalmente quando há incidência de chuva”. Com a atual demanda, segundo o edital, seriam necessários cerca de 20 caminhões operando. A definição da licitante está prevista para o próximo dia 25, às 9h30, por meio eletrônico. Todos os itens devem ter garantia mínima de 12 meses, e devem ser fornecidos em no máximo 90 dias.

Voltar + Destaques