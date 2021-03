Destaques 16/03/2021 18:22 Jornal Mato Grosso do Norte Alta Floresta terá mais 60 leitos clínicos no hospital Santa Rita O prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira (Patriota) anunciou na sexta-feira, 15, que após reuniões dos prefeitos e secretários da região com o governador Mauro Mendes (DEM), foram liberados mais 60 leitos clínicos no Hospital Santa Rita para atender pacientes de covid-19.

“O governador Mauro Mendes está nos dando 30 leitos de UTI no Santa Rita, mais 10 leitos de UTI no hospital regional e 60 leitos clínicos no Santa Rita. E nós prefeitos assumimos o compromisso de criar mais vagas em nossos municípios, de leitos clínicos, para não sobrecarregar estas vagas que o governo está nos dando, enviando para Alta Floresta, os pacientes com quadro mais graves. É um plano regional de trabalho. Foi uma decisão política e técnica e agradeço o governador, ao secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo e a todos os prefeitos e secretários de saúde da região, pela discussão que tivemos para fazer esta cobrança ao governo”, disse Osmar.

Conforme ele, por questões burocráticas o contrato será em nome da prefeitura de Alta Floresta, que já está fazendo a documentação, para a população ser atendido o mais breve possível. Segundo a secretária de Saúde Paranaíta, Andreia Fabiana Reis, a união dos prefeitos, através de uma visão regional, fez a diferença para conseguir mais leitos.

“Temos na nossa região um hospital que podemos afirmar que é um hospital campanha, que terá atendimento 100 por cento para atendimento da covid. Hoje temos 14 leitos no regional e com esta contratação, teremos 60 leitos, o que nos dá um fôlego, mas a população tem que se cuidar”, observa Andreia.

