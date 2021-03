Destaques 17/03/2021 05:56 Adilson Rosa | Seduc MT ALTA FLORESTA: Escola tira dúvidas sobre tecnologia e garante presença de alunos nas aulas online Esforço da equipe gestora tem surtido efeito na aprendizagem Foto por: Divulgação rabalho desenvolvido na Escola Estadual do Campo Guimarães Rosa, em Alta Floresta, possibilita que os alunos aprendam mais sobre as ferramentas tecnológicas disponíveis e, com isso, aproveitem melhor as aulas online. A equipe gestora mobilizou pais e alunos, e pediu para que todos com acesso à internet levassem seus celulares até a unidade escolar. Lá, foram feitas as configurações das plataformas. Esforço da equipe gestora tem surtido efeito na aprendizagem, que está à frente dos trabalhos, explica que pediu para os professores atualizarem os e-mails institucionais de todos os alunos. Com os pais e alunos na escola, foi possível explicar como acessar o Google Classroom para as aulas online. “Fiz um levantamento com os professores e agora acompanho quem está ou não acessando as aulas. Confesso que foi um trabalho gratificante, ver os alunos nas aulas e tirando suas dúvidas, isso para mim não tem preço” destaca a coordenadora. Gislaine lembra que no ano letivo de 2020 os alunos que possuíam internet não acessavam as aulas online. Como neste ano a Seduc mudou a plataforma utilizada, para uma mais simples e funcional, a equipe gestora realiza uma busca ativa com todos os alunos que possuem internet. A escola tem 108 alunos matriculados, sendo que 63% possuem acesso à internet. Mais recursos Diretor da escola, José Aparecido da Silva destaca que a escola avançou neste ano letivo em relação à internet, com mais velocidade, e um atendimento online entre equipe gestora e professores. “Recebemos da Seduc recurso para instalar internet na própria escola e começamos a ter oportunidade de acompanhar os trabalhos dos profissionais. Isso faz a diferença no aprendizado”, comemora. Entre os alunos, ele afirma que o resultado é o melhor possível. “Eles entram em contato com a escola, pedem para marcar o horário para atualização dos aplicativos e também aprendem como usar o e-mail institucional. Na escola, tudo é resolvido e eles voltam para casa prontos para as aulas online”, ressalta. O atendimento respeita as normas de biossegurança, com uso obrigatório de máscaras, álcool gel disponível para todos e atendimento individual para evitar aglomeração. O horário é feito por agendamento.

