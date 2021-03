Destaques 17/03/2021 05:59 Karina Cabral I O Livre Alta Floresta: Mulher é denunciada por ir trabalhar com covid-19 Ela estava indo para o serviço a mando do patrão (Foto: Ednilson Aguiar/ O Livre) Uma mulher de 49 anos foi denunciada nessa segunda-feira (15) por ir trabalhar mesmo tendo sido diagnosticada com a covid-19. Segundo o denunciante, a mulher deveria estar em isolamento domiciliar, mas está indo para o serviço, um supermercado no centro de Alta Floresta. O dono do estabelecimento, não apenas teria conhecimento do diagnóstico, como teria ordenado que a mulher continuasse trabalhando, conforme a denúncia. Um fiscal de monitoramento da pandemia no Município foi até o mercado e confirmou o relato. Com isso, a mulher foi acusada de “infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”.

