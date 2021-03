Destaques 17/03/2021 07:03 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Encontro por whatsapp acaba em briga de mulheres por causa do marido Foto: Reprodução As duas mulheres acabaram detidas e encaminhadas a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. O fato foi registrado por volta das 10h da manhã desta terça-feira (16) no bairro São José Operário, em Alta Floresta. A Polícia Militar foi acionada para atender o caso, informada que duas mulheres estavam em desentendimento no campo de futebol do bairro. As mulheres, que tiveram suas identidades preservadas, relataram as suas versões para a PM antes de serem conduzidas a Delegacia. Uma delas relatou que flagrou mensagens da outra no celular do amásio, que viu que eles haviam marcado um encontro no campo, então se deslocou até o local no horário marcado e surpreendeu a mulher esperando por seu marido, quando iniciaram uma discussão. A outra mulher relatou que o atual da suspeita é seu ex-amásio, que recebeu uma mensagem dele marcado o encontro, sendo assim ela foi até o local indicado por ele, o campo do bairro. Que logo após ter chegado no local a atual apareceu e iniciou uma discussão, utilizando o capacete para quebrar a sua motocicleta Biz, diante a situação ela contou que correu. A Polícia Militar fez a detenção das duas mulheres até a Central de Operações, onde o boletim de ocorrência foi registrado, posteriormente as mulheres foram conduzidas à Delegacia para as devidas providências. A motocicleta foi apreendida.

Voltar + Destaques