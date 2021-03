Destaques 17/03/2021 18:05 www.aeroin.net Colorido Embraer da Azul pousa em Alta Floresta com uma falha de sistema Um dos mais coloridos jatos da frota da Azul teve que realizar um pouso inesperado em Alta Floresta, pouco após decolar, devido a uma suposta falha de sistemas. O incidente ocorreu com o Embraer E195 de matrícula PR-AXH no domingo passado, 14 de março de 2021 e passou a constar da base de dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). Segundo registro, a aeronave fazia o voo AD-4535, ligando o aeroporto Piloto Oswaldo Marques Dias, de Alta Floresta (MT) a Cuiabá, capital do mesmo estado, com cinco tripulantes e 59 passageiros. O voo regular dura em torno de uma hora e trinta minutos. Ainda na fase de subida, porém, os pilotos receberam dos computadores de bordo a indicação “ADS 1 FAIL”, informando que havia uma falha no sistema de dados (“Air Data System”) da aeronave, embora não haja o detalhamento de quais indicações possam ter sido afetadas. Isso levou os pilotos a verificarem os procedimentos previstos no manual e a retornar para Alta Floresta, sem declarar emergência. O novo pouso ocorreu normalmente. Com o problema corrigido, uma nova decolagem ocorreu duas horas mais tarde, dessa vez seguindo ao seu destino final, na capital mato-grossense. O jato de matrícula PR-AXH tem 9 anos de idade e passou toda sua vida na Azul Linhas Aéreas. Ele carrega o nome de batismo “Verão Azul” e uma colorida pintura, que representa alguns símbolos nacionais. Observação: devido à indisponibilidade de receptores ADS-B na região do voo, não há o tracking disponível.

