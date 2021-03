Destaques 18/03/2021 04:17 Mequiel Zacarias Ferreira I Mato Grosso do Norte Preço da gasolina em Alta Floresta chega a R$ 6,22 Após a aplicação do último reajuste de preços, a gasolina chegou ao preço de R$ 6,22/litro No dia nove de março os meios de comunicação publicaram matérias sobre paralisação pacífica de motoristas de aplicativos em Cuiabá para protestar acerca do preço dos combustíveis na capital, cujos os reajustes foram de 54% para a gasolina e 41,6% para o diesel e cerca de 21% no acumulado para o etanol. Sem questões de mérito sobre a paralisação, cabe destacar que este já é a quinto aumento dos preços dos combustíveis em 2021, os dois últimos, inclusive, aplicados no período de duas semanas, em meio a um período extremamente crítico de pandemia. Se na capital, Cuiabá, os preços já ficaram ‘amargos’ e causaram desconforto nas categorias, em Alta Floresta, a situação é bem pior. Após a aplicação do último reajuste de preços, a gasolina chegou ao preço de R$6,22/litro, enquanto o diesel, teve preço máximo aplicado em R$4,99/litro e o etanol, R$4,49/litro. A tabela a seguir demonstra a variação dos preços nos quatorze postos de gasolina do município. Apesar de alguns postos de gasolina realizarem ‘promoções’ nos preços do combustível que ainda estava em estoque, a alta penaliza todas as categorias, especialmente em momento tão delicado e instável da economia. A variação dos preços para os consumidores, uma vez que, é mínima, conforme apresenta a Tabela II: Como se pode observar, a maior variação de preço está na gasolina, sendo de R$0,29 centavos, acompanhada da variação no etanol, de R$0,20 centavos, e, por fim, com menor valor, o diesel, com R$0,10 centavos.

Nesse sentido, produtos e serviços acabam sofrendo reajustes, apertando o consumidor e tornando o cenário ainda mais complexo e desafiador e obrigando as redes de produção e serviços a se reorganizarem e o consumidor, se precisa pesquisar preços e condições para economizar e restringir gastos em período tão desafiador.

