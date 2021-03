Secretaria diz que é FAKE NEWS áudio sobre falta de oxigênio em Alta Floresta

No final da tarde de ontem (17) circularam dois áudios em grupos de WhatsApp, informando que a saúde de uma forma geral estaria em colapso com a falta de oxigênio no município de Alta Floresta para atender pacientes, tirando o sono de muita gente no município, nas últimas horas.

No áudio, uma mulher que não se identifica, mas que menciona uma Unidade de Saúde deixando entender ser servidora pública, fala que a médica que atende na unidade é uma das responsáveis pelos atendimentos na UTI no Hospital e Maternidade Santa Rita, dizendo que houve uma reunião com médicos daquela unidade e relata o caos na saúde. Além da falta de vagas, a mulher relata que não há insumos para atender pacientes com covid-19, falando sobre intubação de pacientes sem sedativos, relata a recente recusa de atendimento e ainda em um segundo áudio reforça a falta de oxigênio. A mulher ressalta os cuidados pedindo para que a “família” não saia sem extrema necessidade.

Os áudios viralizaram no final da tarde desta quarta-feira no mensageiro, durante a noite o secretário municipal de saúde, Laureano Barella, relatou para a imprensa local que as informações contidas nos áudios são falsas. Um áudio do fornecedor foi encaminhado pelo secretário, onde o fornecedor diz que “Em termos do gás oxigênio você fica tranquilo o quê você precisar nós damos nossos pulos, já fiz viagens específicas para buscar oxigênio medicinal, então só se acontecer uma catástrofe, então não tem perigo nenhum, eu te tranquilizo nisso, não falta oxigênio”, o fornecedor alerta a escassez de vasilhames para o armazenamento do gás oxigênio, “o que você tem que ficar atento e passar para os teus menino, é que cilindro não está tendo, cilindro não tem Laureano, tem que dar um jeito e se virar com o que tem, então o problema nosso são os vasilhames, nós temos dois pedidos de compra, mas isso vai ser lá pra maio. Sendo bem claro contigo, em termo de gás fica tranquilo, o que você precisar, tendo o cilindro vazio eu vou abastecer, sendo pequeno, médio ou grande”.

A direção do Hospital e Maternidade Santa Rita, esclarece que o responsável pelos 25 leitos de UTI é um médico, não uma médica como a mulher relata no áudio, não havendo falta de oxigênio e nem insumos. A direção publicou um vídeo contendo todos os esclarecimentos em torno das “fake News” propagadas no áudio, tranquilizando a população.

Um terceiro áudio também circulou falando sobre fechamento de todos os tipos de estabelecimentos comerciais, desde postos de combustíveis até supermercados nas tardes de sexta-feira com retorno na segunda-feira. O áudio, em vos masculina, fala de uma reunião no sindicato, onde o prefeito e secretário de saúde chegaram a conclusão de fechamento geral a partir desta sexta-feira.

O secretário de saúde também informou ser falso para o município de Alta Floresta, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias “Tuti”, também se pronunciou a cerca deste áudio, reforçando que o anseio dos líderes dos poderes executivo e legislativo é que todo o comércio possa funcionar livremente, mas que para isso é necessária a compreensão e colaboração da população em não promover pequenas aglomerações, mesmo que em família, para evitar a proliferação do vírus.