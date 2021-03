Destaques 18/03/2021 10:31 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Divisão de Roubos e Furtos investiga assalto em casa de apresentador - Foto por: Asscom/PJC-MT A Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Alta Floresta, investiga o roubo ocorrido no domingo à noite na chácara do apresentador Luiz Oliveira. O crime aconteceu às 19h30 quando a vítima e a esposa recebiam uma visita. O momento foi de tensão e medo quando quatro elementos, sendo pelo menos dois armados com pistola e revólver chegaram na casa e anunciaram o roubo. Conforme relato das vítimas, um dos bandidos chegou a declarar que o apresentador que também atua no ramo de vendas, iria morrer naquele momento. Foi quando a mulher de Luiz Oliveira gritou para que ele corresse. “Ouvi dois tiros”, contou Luiz Oliveira que se escondeu em uma propriedade vizinha. Os bandidos após ameaças e tortura psicológica à mulher do apresentador e ainda a um amigo visitante, saíram levando cerca de 25 mil reais segundo as vítimas. O dinheiro seria fruto de arrecadação com vendas de cartelas de Nortão da Sorte, um show de prêmios que acontece semanalmente no norte de Mato Grosso. O casal assaltado é representante em Alta Floresta. Os investigadores estão coletando maiores informações sobre os assaltantes, das motos e outros dados. Mas até o momento não foi falado sobre possível identificação de suspeitos.

