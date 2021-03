Destaques 18/03/2021 13:11 Câmeras registram meteoro no céu de Alta Floresta e outras cidades de Mato Grosso; veja vídeos Uma chuva de meteoros pôde ser vista a olho nu, na madrugada de terça-feira (16), em Mato Grosso. Câmeras instaladas em pontos de Cuiabá, Alta Floresta, Pontes e Lacerda e São José dos Quatro Marcos flagraram o momento exato em que um meteoro cruzou os céus. O fenômeno, que é bastante conhecido como ‘estrela-cadente’ chamou a atenção. Nas imagens, gravadas pelas câmeras do Clima ao Vivo e do Brazilian Meteor Observatory (Bramon), é possível ver o clarao causado pelo meteoro durante sua passagem, que é breve. Veja o vídeo:

Voltar + Destaques