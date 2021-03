Destaques 18/03/2021 18:02 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Bebê recebe atendimentos do Corpo de Bombeiros após afogamento em piscina Manobra de desobstrução de vias aéreas aplicada no quartel de bombeiros permitiu que a respiração da criança fosse normalizada GU que realizou o atendimento. / Foto: 2º SGT BM Malheiros O atendimento aconteceu na manhã desta quinta-feira (18), quando um veículo táxi chegou ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar e uma mulher desceu com uma criança nos braços pedindo ajuda, relatando que a criança havia se afogado na piscina. Os primeiros atendimentos foram realizados, a desobstrução das vias respiratórias realizada e a criança encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. Conforme registro da instituição, por voltas das 09h45 desta manhã a mulher desceu do táxi pedindo ajuda para a filha, uma criança de 1 ano e um mês. A mãe relatou que reside em Sinop e está em Alta Floresta visitando a mãe junto com seus dois filhos, que as crianças brincavam na sala da residência, quando ela atendeu o telefone e foi até o quarto buscar um boleto em sua bolsa, que o marido solicitou. Momentos após um vizinho chamou a avó das crianças relatando que havia uma boneca boiando na piscina, aos fundos do quintal, a avó então percebeu que a criança não estava mais na sala e correu para o quintal, identificando a menina na piscina. No Quartel BM, rapidamente o militar Adjunto de Dia assumiu a criança para si, identificando que a infante estava semiconsciente, com dificuldade respiratória e cianose de lábios. Foram aplicadas 05 tapotagens (técnica aplicada com as mãos em forma de concha) entre as escápulas (região superior das costas) da criança, verificando-se a saída de líquidos do nariz e boca e, com a limpeza da secreção, a criança voltou a respirar com normalidade (aferiu-se a permeabilidade das vias aéreas da criança que estavam obstruídas por líquido). Logo após o atendimento inicial na Unidade Bombeiro Militar, uma guarnição encaminhou a criança para atendimento médico no Hospital Regional Albert Sabin, isto sob constante monitoração e cuidados protocolares a vítimas de afogamento.

