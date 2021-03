Destaques 18/03/2021 18:30 Redação I Nativa News Apiacás: Homem é preso descumprindo medida protetiva e ameaçando a ex Um homem foi detido pela Polícia Judiciária Civil de Apiacás nesta quinta-feira (18) pela pratica do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar. De acordo com nota emitida pelo delegado Antenor Júnior Pimentel Marcondes, o suspeito já havia sido preso em flagrante por ameaças contra a ex-esposa, na ocasião indiciado pelos crimes de ameaça, violência doméstica e ainda maus tratos a animais. O mesmo homem responde a outro inquérito por ter descumprido a medida protetiva de urgências e ameaças contra a vítima. O homem, que não foi identificado, permanece a disposição da justiça.

Voltar + Destaques