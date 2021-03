Destaques 19/03/2021 05:57 Autor de homicídio em Claúdia tem prisão cumprida pela Polícia Civil em Carlinda Foto: Reprodução Um homem procurado pela Justiça por crime de homicídio cometido há pouco mais de um ano em Cláudia (620 km ao norte de Cuiabá) foi preso na tarde de quarta-feira (17.03), no município de Carlinda, durante ação para cumprimento de mandado de prisão. O trabalho operacional que resultou na prisão do suspeito de 60 anos, foi realizado pela Polícia Civil de Alta Floresta com apoio da Polícia Militar, após troca de informações da Delegacias de Polícia de Claúdia com a equipe de policiais de Carlinda sobre o possível paradeiro do foragido. O homicídio ocorreu na madrugada de 1º de fevereiro de 2020, na esquina de um bar no bairro Florestal, cidade de Cláudia. A vítima, José Renato de Souza da Silva, de 24 anos, foi atingida por um golpe de arma cortante ou perfurante. Na ocasião o Samu foi acionado e constatou o óbito do jovem no local dos fatos. Conforme apurado, houve uma briga envolvendo a vítima e um homem, o qual trabalhava em uma carvoaria na região. Durante a discussão, eles entraram em vias de fato, momento em que o suspeito desferiu uma facada contra a vítima. Logo depois do crime o autor fugiu e não foi mais localizado. Após investigação e representação do mandado de prisão decretado pelo juízo competente, os policiais civis descobriram que o suspeito estava em Carlinda. Então foi solicitado apoio aos policiais civis de Alta Floresta que junto com os militares, conseguiram abordar o procurado no final da tarde de quarta-feira (17) em um comércio livre. Em cumprimento a ordem judicial o homem foi detido e conduzido até a delegacia para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.

