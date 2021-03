Destaques 19/03/2021 06:00 Sinara Alvares/Assessoria Vara de Alta Floresta realiza audiências exclusivamente de forma telepresencial até 31 de março A Vara do Trabalho de Alta Floresta informa que as audiências na unidade serão realizadas de forma exclusivamente telepresencial até 31 de março. A medida consta na portaria 01/2021 de quarta-feira (17). A unidade vinha realizando audiências de forma híbrida (presencial e por vídeo). No entanto, o modelo precisou ser alterado considerando o último Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso, que classificou o risco epidemiológico no município como ‘muito alto’ para o contágio da covid-19. A portaria que suspende as audiências híbridas considera também que o sistema de saúde local está em iminente colapso. Eventual impossibilidade de participação da parte, advogado ou testemunha pela via telepresencial deverá ser alegada nos autos pela parte interessada, onde será analisada pelo juízo. É possível entrar em contato com a Vara de Alta Floresta pelo email vtafloresta@trt23.jus.br(link sends e-mail); telefones (66) 3521-2542; (66) 3521-4340 Link para abrir no WhatsApp e secretaria virtual: https://meet.google.com/mbh-xtyn-oxz. Outras localidades A situação atual de cada unidade em relação ao Pacto de Retomada da Justiça do Trabalho em Mato Grosso pode ser conferida em planilha disponibilizada no portal do TRT, no menu “Covid-19: Atos e Produtividade”. Na página, é só procurar por “Etapas da Retomada das Atividades Presenciais por unidade”.

Voltar + Destaques