Destaques 19/03/2021 10:19 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Casal é preso com muda de maconha e porções pasta base de cocaína A prisão aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (18) no bairro Jardim Imperial após denúncia de movimento de tráfico em uma residência. No local a Polícia fez a apreensão de produto entorpecente, materiais ligados ao tráfico e uma muda de canabis sativa. A prisão aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (18) no bairro Jardim Imperial após denúncia de movimento de tráfico em uma residência. No local a Polícia fez a apreensão de produto entorpecente, materiais ligados ao tráfico e uma muda de canabis sativa.

Conforme registro da Polícia Militar, o fato ocorreu as 18h30, após denúncia de grande movimento a guarnição se deslocou até o local, onde foram apreendidas porções de substâncias análogas à a pasta base de cocaína, plástico filme para embalar o produto, uma balança de precisão, uma quantidade em dinheiro (não informado o valor), um caderno de anotação do tráfico e uma muda de canabis sativa.

O casal, homem de 22 anos e a mulher de 21, foi conduzido até a Central de Operações, o caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

