Destaques 19/03/2021 11:44 Redação I Nativa News Alta Floresta: Prefeitura confirma morte de idosa na unidade de atendimento para covid-19 Foto: Reprodução/Internet Na manhã desta sexta-feira (19) viralizou nas redes sociais uma imagem de um carro funerário nos fundos da unidade Ana Neri, posto de atendimento reservado para atendimentos de casos covid-19 e de síndromes gripais. As imagens circulavam informando um possível óbito de paciente que aguardava atendimento. Por meio de nota, a prefeitura se manifestou confirmando o óbito de uma mulher de 76 anos. Segundo a nota, a idoso chegou na unidade Ana Neri em parada cardiorrespiratória. Confira a nota na íntegra: “Nota Oficial A Prefeitura de Alta Floresta, vem por meio desta nota, informar a todos que hoje (19/03) a Sra. M.A.S., de 76 anos, se dirigiu a Unidade de Síndromes Gripais já em parada cardiorrespiratória. Foi de pronto atendida com os primeiros socorros, e realizada tentativa de reanimação, todavia, infelizmente a mesma veio a óbito. Cumpre dizer que foi feito o teste antígenos para Covid-19 com resultado positivo. A paciente esteve internada no Hospital Regional desde o dia 13/03, onde realizou uma cirurgia para tratar de complicações decorrentes de diabetes, tendo obtido alta no dia 17/03. A Prefeitura presta solidariedade aos amigos e familiares por esta irreparável perda.”

