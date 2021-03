Destaques 20/03/2021 08:02 Eliza Gund I Nativa News PM encerra festa com aglomeração em Alta Floresta, oito pessoas são detidas @José Lucio I Nativa News Oito pessoas foram conduzidas na madrugada deste sábado (20) após PM flagrar festa durante rondas da Operação Dispersão IV- Covid-19. Entre os detidos, um homem com tornozeleira eletrônica, na residência haviam três crianças e uma adolescente, Conselho Tutelar também foi acionado para atendimento do fato. O caso foi flagrado e registrado às 02h no bairro Vila Nova. A operação conjunta entre PM, PJC, Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária, foi lançada as 19h na Central de Operações da Polícia Militar, sob comando do Tenente Coronel João Paulo. O comboio saiu em rondas inicialmente pelo bairro Cidade Alta. "A Polícia Militar juntamente com os demais órgãos aqui presentes, todos nós estamos aqui em conjunto, primeiramente para orientar a comunidade, esse é o nosso papel principal. Se por ventura tiver pessoas descumprindo a ordem do poder público para reduzir a pandemia, promovendo aglomerações, festas no período noturno, então nós estaremos atuando com o rigor da lei, realizando o que nós chamamos de repressão imediata, a condição destas pessoas para a Delegacia de Polícia Civil", destacou o tenente coronel momentos após o lançamento da Operação Dispersão IV Covid-19. Durante rondas no bairro Vila Nova a guarnição se deparou com som alto em uma residência, no local foram identificados oito adultos ingerindo bebidas alcoólicas. Em abordagem pessoal nada ilícito foi encontrado, apenas um dos homens que estava utilizando tornozeleira eletrônica, que estava desligada. Na residência haviam três crianças com idades de 01, 03 e 06 anos, ainda uma adolescente com 14 anos. Foram detidas três mulheres com idades de 20, 23 e 38 anos e cinco homens com idades de 18, 19, 20, 25 e 46 anos. Dois conselheiros tutelares acompanharam o caso.

Voltar + Destaques