Destaques 20/03/2021 11:16 Só Notícias Alta Floresta gera 120 empregos impulsionado por quatro setores da economia Em janeiro, o município de Alta Floresta (314 quilômetros de Sinop) voltou a ter saldo positivo na geração de empregos ao criar 120 novas vagas, resultado de 499 contratações e 378 desligamentos. No comparativo com o mesmo mês do ano passado, o saldo é negativo com queda de 60% quando foram criadas 301 vagas a mais. Só Notícias constatou ainda que o comércio — mesmo com as restrições devido à Covid — gerou 49 novas vagas, saldo de 236 admissões e 187 desligamentos. Na sequência, aparece a indústria com 48 novas vagas. Já o setor de serviços, criou 25 postos de trabalhos a mais e a agropecuária criou mais 3 vagas. Por outro lado, a construção civil fechou negativamente com fechamento de 5 vagas. Conforme Só Notícias já informou, o município de Colíder gerou 10 vagas de empregos. Lucas do Rio Verde gerou 771. Em Nova Mutum foram 525 vagas de empregos em janeiro. Em Sorriso foram criadas 861 vagas a mais. Em Sinop foram 813 vagas de empregos. Em todo o Estado, 12.657 vagas de empregos foram geradas a mais.

