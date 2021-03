Destaques 20/03/2021 11:21 Só Notícias Harpia capturada em Alta Floresta não resiste e morre na UFMT Sinop O filhote de harpia, também chamado de gavião-real, apresentava quadro de anemia e acabou morrendo, ontem. O animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, em uma fazenda a cerca de 30 quilômetros da região central, nas proximidades da MT-206, na última terça-feira e encaminhado para tratamento no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop. “Tinha uma anemia bem estabelecida, bem importante e então demos tratamento de suporte. Iniciou a alimentação, mas ele vinha há alguns dias com esse quadro estabelecido, porque o relato é que estava sem se alimentar, então acabou que não sobreviveu, infelizmente”, explicou, ao Só Notícias, a professora da UFMT e médica veterinária, Elaine Dione Venega. Ainda de acordo com a professora, a harpia estava em início de exercício de voo. “Estava começando sair do ninho, mas ainda na fase de dependência dos pais, então a gente não desconsidera a possibilidade de ter havido comprometimento dos pais para que ele pudesse até antecipar essa saída do ninho para se alimentar”, destacou. Com a queda, o animal sofreu um traumatismo. “Não conseguiu mais voar, também não tinha exercício de voo todo estabelecido, e aí foi ficando em solo. Como ele não estava na fase de se alimentar sozinho, precisava dos pais, então ficou sem alimentação. Já chegou com quadro anêmico bem importante. Tentamos dar suporte para ver se reagia, mas não sobreviveu”, lamentou. Assim que a harpia chegou no Hovet, os profissionais já estabeleceram conduta terapêutica e ela passou por série de exames. O foco da equipe, inicialmente, era reestabelecer a condição corporal do animal e em seguida avançar às próximas etapas do tratamento. A secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) também acompanhava. Agora, uma equipe de solo da SouthWild busca pela localização do ninho na área, para observar a atividade e se os pais retornarão.

Voltar + Destaques