Destaques 21/03/2021 07:33 Lorena Bruschi Sema-MT SEMA e PJC de Alta Floresta apreendem 3 tratores e escavadeira, 4 pessoas presas por desmatamento ilegal Foto: Divulgação Mais uma operação contra o desmatamento ilegal em Mato Grosso resultou na apreensão de dois tratores de esteira, um trator de pneu, uma escavadeira hidráulica, e cinco motosserras. A fiscalização terminou na sexta-feira (19.03) e flagrou o desmatamento ilegal de 440 hectares e aplicou R$ 2,2 milhões em multas. A operação foi coordenada pela pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), por meio da Diretoria Regional de Alta Floresta, em parceria com a Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Regional de Alta Floresta. Foram atendidos alertas de desmatamento nas cidades de Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, e Paranaíta. Quatro pessoas foram presas em flagrante e conduzidas à delegacia durante a operação, que ocorreu entre os dias 15 e 19 de março. A apreensão de maquinários é uma importante etapa das operações, já que a ação impede a continuidade dos danos ambientais, e descapitaliza de imediato os infratores, que podem perder o bem com a conclusão do processo de responsabilização. Como ocorre a fiscalização Os fiscais ambientais são direcionados estrategicamente para os locais onde há desmatamento ilegal, por meio do monitoramento em tempo real, por satélite, utilizado pela Sema para flagrar infratores. O Governo de Mato Grosso implantou a política da tolerância zero com o desmatamento ilegal, e está investindo no monitoramento e fiscalização para prevenir as ilicitudes. Ao identificar a alteração de vegetação por imagens de satélite precisas, o Estado avisa por e-mail ao produtor sobre o alerta, e providencia a fiscalização in loco para a penalização do infrator. A atuação do Ministério Público do Estado (MPE), e Ministério Público Federal (MPF), garante que quem desmata ilegalmente responde também nas esferas criminal e civil, além de processo administrativo. O objetivo é a redução do desmatamento ilegal.

Voltar + Destaques