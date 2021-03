Alta Floresta: Carreta carregada de arroz tomba na MT-208

O acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta as 22h42m na noite deste sábado (20) no trevo de acesso próximo ao Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). O condutor de 43 anos foi socorrido com escoriações e suspeita de fratura em um dos braços, deixado sob cuidados médicos.

Conforme registro, ao chegar no local a guarnição se deparou com o veículo tombado na lateral da via, com o condutor ainda dentro da cabine. O motorista estava consciente porem desorientado, apresentando uma possível fratura no braço, várias escoriações pelo corpo devido os estilhaços de vidros, a vítima foi coberta por manta térmica pois estava com frio e conduzida para o hospital regional onde ficou sobre os cuidados médicos.

A carreta estava carregada com palha de arroz, seguindo sentido Alta Floresta a Carlinda, no trevo o motorista perdeu o controle e acabou tombando, para os militares do Corpo de Bombeiros o homem relatou que havia ingerido bebida alcoólica.

O veículo e documentos ficaram no local do acidente sobre os cuidados da concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção da rodovia MT-208.