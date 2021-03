POLÊMICA: Vereador de Alta Floresta conduzido acusado de aglomeração afirma abuso de autoridade

O caso repercutiu nas redes sociais dividindo opiniões. Acontecido na tarde de sábado, dia 20, por volta das 15h quando fiscais da Prefeitura Municipal de Alta Floresta receberam denúncia de aglomeração de pessoas na Figueira do setor G. No local estavam diversas pessoas que receberam ordem de dispersão, entre as pessoas o vereador Darli Luciano da Silva (Podemos), que negou a ordem dizendo que tinha o direito de permanecer ali, pois estava acompanhado de duas pessoas somente. Depois de um tempo em discussão, o vereador acabou conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde o caso foi registrado como desobediência e desacato como versão dos agentes e abuso de poder como versão do vereador.

Em Alta Floresta estão em vigor os decretos n° 861/2021 que é impositivo do Governo do Estado e o decreto n° 224/2021 do município regulamentando o fechamento de espaços públicos como parques e praças. Agentes da Vigilância Sanitária, que estão em função do Comitê de Enfrentamento a Covid-19 receberam denuncia de aglomeração no parque da figueira na rua G, no local fizeram o registro fotográfico e na sequência a abordagem ao grupo de pessoas que ali estava, na maioria ingerindo bebidas alcoólicas.

Momentos mais tarde o vereador entrou em sua página no Facebook com uma LIVE informando que havia sido conduzido pelos agentes até a Delegacia, a transmissão durou 02 minutos e 53 segundos. No vídeo relatou a situação, afirmando que não houve descumprimento de nenhum dos decretos, que está defendendo o direito de ir e vir inclusive defendendo os direitos de todo cidadão alta-florestense em relação aos decretos restritivos.

A publicação tomou proporções sendo comentada com as mais diversas opiniões, algumas contrárias a atitude do edil, outras favoráveis. O link da publicação foi amplamente compartilhado no whatsapp, onde também dividiu opiniões. Na manhã de domingo o vereador voltou a se manifestar em sua rede social, respondendo comentários e defendendo a situação, em uma postagem/comentário apresentou a sua opinião.

“Para quem está criticando, a minha resposta: Não é questão de achismo, mas de cumprimento de norma jurídica. Estávamos em três pessoas, ao ar livre, mantendo distanciamento e dentro do horário permitido. O que fazíamos não estava em contrariedade com NENHUM decreto, muito menos contrário a lei. A arbitrariedade consiste em insistir que deveríamos sair do local e irmos para nossas casa e isso sim foi descumprimento da lei, pois NENHUMA norma jurídica, seja ela lei ou decreto autoriza qualquer agente público a me obrigar a ficar em casa em um sábado 15 horas. Pior, NENHUMA norma jurídica autoriza um agente público a conduzir uma pessoa para a delegacia que não esteja em desacordo com a norma jurídica, pelo contrário, a lei criminaliza esse agente, isso é abuso de autoridade. O que estamos discutindo é a contrariedade da norma, pois não havia aglomeração e não estávamos na rua em horário proibido por decreto (típica situação de países COMUNISTAS). NAO, REPITO, NAO vou deixar isso sem a devida resposta, pois em nenhum momento descumpri o que está tipificado em lei ou decreto e continuarei na defesa da lei. Se alguém ACHAR que sua opinião está certa ou errada é seu direito, mas enquanto eu estiver cumprindo a lei não vou aceitar que agentes públicos tirem ideias de suas cabeças sem embasamento legal e prejudiquem a população.” (sic)

Por outro lado, já na tarde de domingo, por meio da assessoria de comunicação a prefeitura emitiu uma nota de repúdio contra o vereador, onde afirma que não é aceitável a situação de abuso de autoridade, reclamada pelo vereador. Confira a nota:

“NOTA DE REPÚDIO

Infelizmente precisamos vir a público e expressar esta nota de repúdio, contra lideranças políticas que ainda não se sensibilizaram com o momento crítico que estamos vivendo, já passamos de 290 mil mortes no Brasil pelo Coronavírus incluindo muitos alta-florestenses. O Executivo municipal vem criando várias frentes de trabalho, articulando com a iniciativa privada, ampliando leitos de UTI, equipamentos, contratação de profissionais da saúde e ampliando as estruturas físicas para melhorar e humanizar o atendimento nesse momento de pandemia.

Repudiamos todo e qualquer abuso de autoridade e agressão física e verbal contra as equipes que estão combatendo incansavelmente esse problema que nos assola. Pedimos respeito para os profissionais, precisamos que a população nos ajude, a nossa luta precisa ser somente contra a COVID-19, não contra a ignorância e desinformação. O momento é de união.

Quando lemos comentários que a fiscalização precisa aumentar, a própria comunidade precisa ser fiscal de si mesma, jamais inflamar a população contra a fiscalização ou profissionais da linha de frente, que estão a um ano de pandemia, limitados as vezes, cansados, mas que todo dia saem de casa para dar o seu melhor, se expondo e infelizmente as vezes, sendo vítimas de hostilização.

Não é um momento fácil, mas o executivo municipal se coloca a disposição da sociedade e se solidariza com as famílias das vítimas que perderam seus entes queridos para a covid-19.”