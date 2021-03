Destaques 22/03/2021 10:43 Só Notícias/Luan Cordeiro Carro com placas de Alta Floresta cai em vala de escoamento de água em avenida em Sinop Foto: Visão Notícias O Fiat Uno prata, com placas de Alta Floresta, caiu na vala de escoamento de água entre as avenidas dos Pinheiros e Itaúbas, nas proximidades do bairro Jardim das Oliveiras, ontem. O condutor, de 46 anos, ficou ferido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional. O estado de saúde não era considerado grave. A versão apurada inicialmente, é que o veículo seguia na Itaúbas, quando possivelmente perdeu o controle da direção, subiu no meio fio e acabou caindo na vala. Com o acidente, o carro ficou com as rodas para cima e foi retirado do local por um guincho. O veículo teve danos na parte do teto, o capô também foi amassado e a parte frontal. Uma guarnição da Polícia Militar também foi acionada para os procedimentos necessários e registrou um boletim de ocorrência.

