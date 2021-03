Destaques 22/03/2021 16:07 José Vieira do Nascimento - Jornal MT Norte Em três dias, Região de Alta Floresta registra onze mortes por covid-19 Alta Floresta fechou uma semana de muitas percas para a covid-19. Somente no final de semana, de sexta-feira até no início da noite de domingo, foram registrados 11 óbitos pela doença no município. Três pacientes eram de outros municípios, mas que estavam internados na cidade. Os 8 restantes são de Alta Floresta. No boletim da secretaria de Saúde de Alta Floresta deste domingo, são registrados 59 óbitos no município desde o começo da pandemia. Porem, 6 casos ainda não aparecem no boletim de ontem. A coordenadora de saúde do município, enfermeira Flávia, disse que não há vagas em leitos clínicos e nem em UTI e os profissionais da área de saúde estão em exaustão. “Os casos estão graves, sem falar o número de pessoas que estão ativas com a doença, que é muito grande. O número de óbitos é de muita preocupação e alerta a toda a população, temos que nos unir contra este vírus”, disse. Ontem, 399 pessoas estavam positivadas. 20 pessoas estão reguladas a espera de vagas para o hospital regional e as UTIs do hospital Santa Rita estão ocupadas. “A saúde vive momentos difíceis. Os profissionais da saúde têm dado o seu melhor, estamos há um ano fazendo este atendimento e agora ainda mais intensivo”, disse a enfermeira, aconselhando a todos a usarem máscara, lavar as mãos e só sair se tiver realmente necessidade. “Que todos tenha essa consciência e nos ajudem”, acrescenta. Entre os óbitos de covid-19 neste domingo, está o empresário Luiz Jorge, que é pioneiro de Alta Floresta, rotariano e foi secretário municipal nas gestões do ex-prefeito Vicente da Riva e da ex-prefeita Maria Izaura. Em Paranaíta, faleceu o empresário José Sartori, pioneiro do município. Ele era dono de uma empresa de transporte de passageiros e perdeu a batalha para a covid. Neste domingo em todo o Estado, 46 pessoas perderam a vida para a covid-19, segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). Ainda conforme os dados, 628 novas confirmações de casos da doença foram registrados. Devido o alto registro de casos, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no estado estão com taxa de ocupação em 98,83%. 78 pacientes aguardaram leitos de UTI. Políclínica - A prefeitura de Alta Floresta anunciou, através do secretário municipal de saúde, Lauriano Barella, que a estrutura da Unidade de Saúde Ana Neri será transferida para a Policlínica da cidade Alta. A mudança poderá acontecer ainda nesta semana. O local está sendo preparado para a mudança. Lauriano disse que a mudança visa além de um espaço maior para atendimento, oferecer leitos de estabilização para os pacientes que terão que aguardar até serem regulados para o Hospital Regional.

