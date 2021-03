Destaques 22/03/2021 16:24 Karine Miranda Sinfra-MT Governo publica licitação para asfaltar 58 km da MT-206 entre Paranaíta e Apiacás para melhorar logística da região O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), abriu processo licitatório para contratação de empresa de engenharia para a pavimentação de 58 quilômetros da MT-206, entre os municípios de Paranaíta e Apiácas, no Norte de Mato Grosso. Essa obra é resultado de uma parceria de cooperação firmada pelo Governo do Estado e a Prefeitura de Paranaíta e vai melhorar a infraestrutura rodoviária e logística, além de impulsionar a economia da região através do incentivo à produção agrícola e extração e o escoamento do calcário. Será asfaltada a MT-206 no trecho entre a sede da cidade de Paranaíta até o KM 96 da rodovia, no acesso à Usina Hidrelétrica Teles Pires, em direção ao município de Apiácas. Estão estimados investimentos na ordem de R$ 51,6 milhões, que é o valor de referência da secretaria para a licitação desta obra. De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, essas cooperações com municípios são essenciais para a melhoria da infraestrutura rodoviária de Mato Grosso, uma vez que a responsabilidade da execução das obras passa a ser compartilhada entre Estado e Município. Neste modelo de cooperação não há transferência de recursos, sendo que a Sinfra será responsável por realizar a licitação das obras, excluindo alguns serviços que serão executados diretamente pela prefeitura. Entre elas, a sinalização, proteção ao meio ambiente e obras complementares, por exemplo. “Essa é mais uma parceria que firmamos, segundo a determinação do governador Mauro Mendes, de trabalhar em conjunto com os municípios. O Governo do Estado tem hoje uma nova forma de trabalhar junto com as prefeituras executando e fiscalizando, que vem dando muitos resultados. E essa obra, em especial, vai melhorar muito a logística da região Norte”, reforçou o secretário. A pavimentação da MT-206 vai facilitar não só o deslocamento entre as cidades de Paranaíta e Apiácas, como também vai melhorar a logística de escoamento da produção do município de Apiacás em direção à BR-163, tornando a rodovia estadual um novo “corredor de grãos e calcário”. Desse modo, a obra vai contribuir ainda com o desenvolvimento econômico de toda essa região, sendo que esse asfaltamento já é considerado a concretização de um sonho. “Nós vamos ampliar a logística ali daquela parte de Mato Grosso que estava há muitos anos esquecida. Um sonho antigo, de muitos e muitos anos. Vai beneficiar muito a região, o desenvolvimento, o crescimento do agronegócio e, acima de tudo, o ir e vir das pessoas”, disse o governador Mauro Mendes na ocasião de assinatura da cooperação. A licitação para a pavimentação será na modalidade Regime Diferenciado de Contratação (RDC), do tipo menor preço. A sessão pública de abertura das propostas será realizada no dia 13 de abril, às 9h, na sala de reuniões da própria Sinfra, e também será transmitida em tempo real pelo canal do Youtube da Sinfra. Tanto o projeto executivo, quanto demais documentações complementares, assim como o edital, encontram-se disponíveis no site da Sinfra para consulta. Eventuais esclarecimentos de dúvidas quanto ao edital poderão ser solicitados, preferencialmente, via e-mail cpl@sinfra.mt.gov.br, até cinco dias anteriores à sessão pública.

