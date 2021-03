Destaques 23/03/2021 08:26 Gazeta Digital Sem vaga em hospital, filho aluga cilindro de oxigênio para manter o pai vivo em MT Foto: Reprodução A família do idoso Ângelo Soares de Souza, 78, é uma das que tiveram que pagar por oxigênio para que ele não morresse em decorrência da covid19. Um dos filhos de Souza, o consultor de vendas de uma empresa de telefonia móvel, Acimar Miranda de Souza, 43, conta que durante o final de semana, a saturação do pai caiu muito e, após avaliação médica, foi afirmado que ele precisava ser internado e fazer uso de oxigenação mecânica. Porém, a família não encontrou vaga em nenhuma unidade pública da Capital. Sem saber a quem recorrer, ele começou a ligar para as empresas que vendem e alugam cilindros de oxigênio e, no domingo (21), conseguiu alugar um cilindro por 7 dias no valor de R$ 630 e o pai começou a usar a máscara de oxigênio em casa. Ainda assim, nesta segunda-feira, os filhos continuaram procurando por uma vaga para interná-lo, já que além do oxigênio, ele precisava de cuidados médicos específicos. Uma vaga surgiu na Policlínica do Verdão, unidade onde havia o cilindro de oxigênio, mas não havia válvula para conectar à máscara do paciente. “Cedi a válvula do cilindro que aluguei à policlínica e agora meu pai está internado lá. Vou devolver o cilindro, pois outras pessoas podem estar precisando dele, mas o aluguel continuará o mesmo valor”, explica Acimar. O outro filho de Ângelo, um policial militar de 48 anos, que também estava cuidado do pai, testou positivo para a covid. O filho dele de 11 anos, que começou a apresentar sintomas da doença, fará o teste, bem como os 4 primos (filhos de Acimar), que têm idade entre 12 e 20 anos, já que todos ficaram juntos em um mesmo imóvel. A madrasta de Ângelo, Georgina Ferreira de Figueiredo, 65, está há 5 dias internada no antigo Pronto-Socorro, também em decorrência da covid-19. Ela apresentou agravamento no quadro clínico e foi intubada na manhã de ontem. Leia mais notícias sobre Cidades na edição do Jornal A Gazeta

Voltar + Destaques