Destaques 23/03/2021 15:52 Carlos Alberto de Lima Lima I Assessoria Águas Alta Floresta doa sabonetes para a Secretaria de Assistência Social A Secretaria de Assistência Social de Alta Floresta (Cras Conviver – Centro de Referência de Assistência Social) recebeu na manhã de terça-feira, 22 de março, da empresa Aguas Alta Floresta Ltda. a doação de mais de 1400 sabonetes em comemoração ao dia Mundial da Água e que certamente beneficiará a Secretaria, como mais uma ação de parceria e contribuição a título de auxilio no combate ao Covid-19. A doação foi feita diretamente pela empresa à Secretária de Assistência Social Mariney Munhoz que agradeceu e ressaltou a parceria com a empresa neste momento difícil causado pela pandemia que vem ceifando vidas, destacando a importância dos cuidados com a higienização, no entendimento de que esse é o momento de cuidarmos uns dos outros, compromisso demonstrado pela Águas Alta Floresta perante a sociedade.

