Destaques 23/03/2021 16:00 Gazeta Digital Deputados votam contra projeto de 'feriadão' de 10 dias em MT Deputados reprovaram o projeto de lei encaminhado à Assembleia pelo governador Mauro Mendes que previa antecipação de feriados em Mato Grosso a partir de sexta-feira (26). Na votação, apenas o parlamentar Lúdio Cabral (PT) se mostrou favorável à medida. O projeto de lei encaminhado pelo Estado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso que prevê 10 dias consecutivos de feriado em Mato Grosso é votado na tarde desta terça-feira (23). A aprovação da medida encontra resistência na Casa de Leis, com desaprovação declarada da maioria dos deputados. Por meio de declarações públicas, ao menos 12 deputados estaduais já anteciparam que votarão contra a medida. O número representa metade do número total de parlamentares da Casa de Leis. Contudo, com a internação de Valdir Barranco (PT), que trata infecção pela covid-19 em São Paulo, os 12 votos representam a maioria. Até o momento, declararam voto contrário os deputados Dr. Gimenez (PV), Faissal Calil (PV), Sebastião Rezende (PSC), Nininho (PSD) e Xuxu Dal Molin (PSC). Além disso, o deputado Elizeu Nascimento garantiu que a bancada do PSL votará contra a medida. No mesmo sentido, a deputada Janaina Riva declarou que a bancada do MDB também irá contra o projeto. Conforme divulgado pelo portal , o projeto foi anunciado pelo governo na segunda-feira (22) e foi entregue na Casa de Leis nesta terça-feira pelo próprio governador Mauro Mendes (DEM). Caso aprovada, a medida passará a valer a partir desta sexta-feira (26) e se estenderá até o dia 4 de abril - data em que também termina a vigência do decreto estadual de medidas restritivas ao horário de funcionamento de comércios e toque de recolher.

