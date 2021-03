Destaques 24/03/2021 06:03 Águas Alta Floresta tem horário de atendimento presencial reduzido. A Águas Alta Floresta informa que, a loja de atendimento ao cliente está com o seu horário de funcionamento reduzido das 8h às 12h. A medida iniciada na segunda-feira, 22, integra os protocolos de prevenção em saúde como forma de proteger colaboradores e clientes, evitando a proliferação da COVID-19. Os cuidados para o atendimento presencial continuam intensificados e englobam o limite de entrada de pessoas, assim como o distanciamento mínimo de 1,5 m entre os clientes, barreiras físicas nas estações de atendimento, pontos de apoio com álcool gel e reforço na rotina de limpeza. O uso de máscaras permanece obrigatório. “É importante lembrarmos que, mesmo com a loja aberta e adoção de cuidados necessários para preservar a saúde da comunidade e de nossas equipes, o ideal é que as pessoas saiam de casa apenas se for necessário. Para isso, reforçamos que a empresa disponibiliza diversos canais de atendimento não-presenciais para pagamentos, consultas e solicitações de serviços”, alerta Christopher Alves, gerente operacional da Águas Alta Floresta. Atendimento ao cliente Loja Águas Alta Floresta – Rua C, 3 – Setor C De segunda a sexta, das 8h às 12h. Totem de autoatendimento – posicionado nas lojas Central de atendimento - 0800-400 0504 (24 horas por dia, todos os dias da semana). WhatsApp - (17) 99641-0508 – atendimento por mensagem de texto. Serviços on-line – www.digiigua.com.br

