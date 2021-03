Destaques 24/03/2021 07:19 Eliza Gund I Nativa News PM prende em flagrante homem por tentativa de furto a residência Um homem de 30 anos foi detido nesta terça-feira (23) pela Polícia Militar após uma tentativa de furto, o suspeito foi flagrado e detido dentro de uma residência em reforma, dois simulacros de arma de fogo foram apreendidos e o suspeito deve responder por furto e recusa de apresentação de dados sobre a própria identidade. Após atendimento médico o suspeito foi entregue na Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Conforme registro da PM, um homem solicitou a presença da polícia ao notar um furto em andamento. No endereço indicado o suspeito foi visto pulando um portão de grades, ao perceber a viatura o suspeito pulou de volta e ainda pulou muros das residências próximas para fugir da abordagem policial, que realizou cercos com apoio da Força Tática. Adentrando uma residência em reforma nas proximidades do local. Durante esta fuga, o suspeito caiu do portão e também de um muro, conforme registro. Durante buscas ao suspeito foragido, em uma residência próxima a de onde o suspeito foi visto pulando o portão, na área externa foi encontrado pela guarnição de Força Tática uma televisão e uma sacola com dinheiro. Outra residência estava com a porta arrombada e revirada, os vizinhos acionaram o proprietário. Ainda em varredura pelo local, foi percebido uma marca suja na parede da casa em reforma, sugerindo que o suspeito havia pulado e se escondido, neste local foi localizado um simulacro de arma de fogo. O proprietário da residência foi acionado, enquanto as guarnições aguardavam a chegada do proprietário, um barulho de queda foi ouvido no banheiro da residência, quando foi dada ordem de que a pessoa saísse. O suspeito se apresentou como trabalhador da obra, estava vestido com outra roupa não levantando suspeita, em determinado momento pulou a janela na tentativa de nova fuga. Ao pular a janela, em um corredor estreito, o suspeito chutou o tenente da PM, sendo contido, jogado ao solo se debatendo tentou se livrar do militar, que achou necessário o uso da arma de energia eletro conduzida (choque), sendo então imobilizado e algemado. A mulher que chegou com a chave para abrir a residência, namorada do proprietário, não reconheceu o suspeito como trabalhador da obra. Dentro do banheiro foi localizada a roupa que o suspeito havia trocado, no interior da residência os militares identificaram forte odor de produto entorpecente. Um dos vizinhos, que teve a casa arrombada, informou que de sua residência foram levados um aparelho de TV e uma sacola com aproximadamente R$ 1.200,00 em moedas e notas, dinheiro que usa como troco para clientes, pois atua como vendedor ambulante. As moedas e aparelho de TV haviam sido localizados, o dinheiro em notas, foi encontrado na barra da camiseta que o suspeito vestia no momento da abordagem. O suspeito detido solicitou a guarnição que sua mãe fosse informada de sua prisão, visto que seu aparelho celular foi danificado durante a fuga. O detido foi então conduzido até a residência que informou ser de sua genitora, no local a moradora informou outro endereço como sendo do suspeito, no local foi aguardada a chegada da genitora, que apontou o quarto do suspeito. No quarto foi localizado outro simulacro de arma de fogo e uma porção de substância análoga a maconha. O suspeito apresentou um nome para a guarnição, já na Central de Operações da Polícia Militar, com a não localização dos dados dele, a genitora informou outro nome, mesmo com o CPF da genitora os militares não conseguiram localizar os dados do suspeito, que após um período de tempo acabou informando o nome verdadeiro. O suspeito foi então conduzido à delegacia, onde o delegado de plantão solicitou que o homem recebesse atendimento médico antes de receber o caso.

Voltar + Destaques