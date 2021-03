Destaques 24/03/2021 14:26 Hérica Teixeira | Sesp-MT Segurança deflagra operação policial no município de Alta Floresta - Foto por: Christiano Antonucci A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24.03), a Operação Salutem, na região de Alta Floresta (a 791 km ao Norte de Cuiabá). O município é o terceiro a receber a ação integrada, que já foi deflagrada este ano também nas cidades de Rondonópolis e Primavera do Leste. O foco da operação é a repressão aos crimes de roubos de veículos, cargas e agrotóxicos, furtos, tráfico de drogas, homicídios, transporte irregular, porte ilegal de arma de fogo, descumprimento de medidas sanitárias, dentre outros. Integram a ação as forças de segurança estaduais e federal: Polícia Militar (PM), Polícia Judiciária Civil (PJC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação integrada conta também com a participação de servidores da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea). Resultado Em quatro dias de “Operação Salutem” na região de Primavera do Leste (a 235 km ao Sul de Cuiabá), 12 pessoas foram presas, sendo sete em flagrante delito. A ação começou na quarta-feira (17.03) e seguiu até domingo (21.03). No período foram abordados 388 veículos e 466 pessoas. Ao todo, quatro veículos e três armas de fogo foram apreendidos. O Corpo de Bombeiros Militar realizou 16 fiscalizações a estabelecimentos comerciais. A operação integrada se concentrou nas cidades de Primavera do Leste, Poxoréu, Campo Verde, Paranatinga e Gaúcha do Norte

