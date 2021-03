Destaques 24/03/2021 14:48 CATRACA LIVRE Hotel reverte parte da renda a mulheres bordadeiras de Alta Floresta Cristalino Lodge oferece descontos progressivos para hospedagem de alta permanência com renda revertida para o Projeto Fotalecer, que capacita bordadeiras Localizado no sul da Amazônia, o Cristalino Lodge é um refúgio dentro da imensidão que é a floresta amazônica. Mas o prestigiado ecolodge, iniciativa da conservacionista Vitória Da Riva, tem uma preocupação com o bem-estar da comunidade ao redor, o município de Alta Floresta (MT). Através da Fundação Ecológica Cristalino, o empreendimento desenvolve iniciativas de educação ambiental, pesquisa e sustentabilidade, criação de alternativas econômicas e minimização de impactos ambientais, entre outras ações. A mais recente delas é o Projeto Fortalecer que ensina uma nova oportunidade de negócio para mulheres na região. Por meio de workshops de bordado artesanal e o ensino de técnicas para a confecção de sacolas, bolsas, camiseta e vestimentas, a iniciativa ainda treina as artesãs a planejar seu negócio, identificar potenciais clientes, criar conteúdo para mídias sociais, além de planejamento financeiro e técnicas de vendas. Quem quiser ajudar praticando o turismo responsável e aderindo ao “novo normal” em que o trabalho pode ser feito remoto de qualquer lugar do país, o Cristalino Lodge está oferecendo descontos progressivos que começam em 10% e podem chegar até 40% para estadas mais longas, válidos para qualquer acomodação. Parte do valor cobrado na hospedagem para a taxa destinada a Fundação Cristalino será revertida para o Projeto Fortalecer. Os workshops para a formação de bordadeiras de Alta Floresta terão início no primeiro semestre de 2021 e incluem 10 dias de treinamento que serão ministrados por profissionais gabaritados da área. A ideia é que as bordadeiras aprendam não somente as técnicas de bordar, mas também a comercializar seus trabalhos, criando produtos de artesanato que beneficiam toda a cadeia do turismo regional.

