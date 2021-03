Destaques 25/03/2021 05:56 Comarca de Alta Floresta inicia atendimento por WhatsApp Para facilitar o atendimento ao público externo a comarca de Alta Floresta disponibilizou um canal de comunicação pelo aplicativo WhatsApp. O uso da ferramenta, entretanto, é facultativo às unidades judiciárias e administrativas da Comarca que optarem por utilizá-lo. No entanto, outros canais de comunicação, como e-mail e telefone, continuam sendo disponibilizados para o atendimento ao público. A regulamentação está na Portaria n27/2021/CADMAL, determinada pela juíza e diretora do Foro, Milena Ramos de Lima e Souza Paro. Funcionamento - Os telefones indicados e os canais de acesso estarão disponíveis para atendimento exclusivamente no horário de expediente forense, que está fixado das 13h as 19h. "Diante do fechamento do fórum, a disponibilização do maior número de canais de comunicação possível é de suma importância para garantir um atendimento de excelência ao público externo", esclarece a juíza Milena Ramos de Lima e Souza Paro. A magistrada também orienta que para colaborar com a agilidade no atendimento, solicita-se que, no momento do contato eletrônico, o usuário tenha em mãos o número do processo e a informação desejada. Já em relação ao atendimento virtual pelos magistrados, ela explica que este também será´ realizado durante o horário de expediente forense, mediante prévio e necessário agendamento, com exceção dos casos de plantão judiciário forense. Pandemia - A determinação atende o disposto na Portaria-Conjunta n. 269, de 2 de março de 2021, que suspendeu o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) nas Comarcas relacionadas em decorrência do agravamento da Pandemia da Covid-19, dentre elas a Comarca de Alta Floresta – MT. Confira AQUI os canais disponibilizados.

