Destaques 25/03/2021 06:00 Só Notícias/Herbert de Souza Morre de covid ex-primeira dama de Alta Floresta Morreu, nesta quarta-feira, vítima da covid-19, a ex-primeira dama de Alta Floresta, Odete Cruz de Almeida. Ela estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular do município. Odete era casada com Elói Luiz de Almeida, atual secretário de Indústria e Desenvolvimento Econômico. O gestor comandou o município entre os anos de 1989 e 1992. O casal é pioneiro do município. A prefeitura de Alta Floresta emitiu uma nota de pesar e afirmou que o município está “em luto” pela perda. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade manifestou solidariedade aos “familiares e os amigos nesse momento de irreparável perda”. A prefeitura de Alta Floresta divulgou, hoje, um boletim, no qual não constam novos óbitos nas últimas 24 horas. A assessoria informou, ao Só Notícias, que, às vezes, ocorre demora no lançamento do registro de óbito por parte do hospital. Por esse motivo, o boletim, que é fechado às 15 horas, não contabilizou a morte da ex-primeira dama. O município chegou, hoje, a 5,6 mil casos confirmados, sendo que 5,1 mil moradores estão recuperados e 68 morreram desde o início da pandemia.

