Destaques 25/03/2021 06:12 Foragido da Justiça de Nova Monte Verde é preso no município Juína Um jovem foragido da Justiça de Nova Monte Verde (968 km ao norte de Cuiabá) foi preso pela Polícia Civil do município Juína (735 km a Noroeste da Capital), na terça-feira (23.03), durante trabalho investigativo de combate a venda de entorpecentes na região. O suspeito de 22 anos, com extensa ficha criminal em diferentes municípios do norte de Mato Grosso e com mandado de prisão em aberto, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Nas investigações, os policiais civis identificaram o suspeito residindo no bairro módulo 6 e atuante no comércio de substâncias ilícitas. No decorrer das diligências, foi descoberto que ele possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Nova Monte Verde. Conforme apurado, o investigado possui passagem pela polícia em diversas cidades, sendo em Nova Monte Verde por tráfico de drogas, em Apiacás pelos crimes de corrupção de menores, desobediência, resistência e receptação e em Alta Floresta por receptação, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e tentativa de fuga da Cadeia Pública do município. Com base nos fatos, o investigado passou a ser monitorado e na terça-feira (23), a equipe conseguiu abordar realizar sua abordagem em uma praça pública no bairro Palmiteira, com uma mochila contendo várias porções grandes de maconha, pasta base e cocaína, além de uma balança de precisão. Diante do flagrante o jovem foi detido e encaminhado até a Delegacia de Polícia de Juína, onde foi interrogado pelo delegado Marco Bortolotto Remuzzi e autuado pelo crime de tráfico de drogas. Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição da Justiça.

