Destaques 25/03/2021 11:24 Águas Alta Floresta evita o desperdício de 17 milhões de litros de água Programa permanente de combate às perdas reforça o compromisso com a comunidade e cuidado com o meio ambiente. Uma ação integrada dos setores comercial e operacional da Águas Alta Floresta, empresa controlada pela Iguá Saneamento, evitou no mês de fevereiro, o desperdício de mais de 17 milhões de litros de água tratada em vazamentos nas tubulações e ligações clandestinas na rede de abastecimento. A quantidade economizada equivale à 7 piscinas olímpicas, suficiente para o consumo de 5.500 mil pessoas ao longo de 20 dias. As ações como a pesquisas de vazamentos, substituição de redes, agilidade nos reparos dos vazamentos, gerenciamento dos níveis de pressão na rede de abastecimento, acompanhada de investimentos realizados em hidrometria e inovação tecnológica, ampliam a eficiência operacional e segurança hídrica, elevando a qualidade de vida da comunidade e o cuidado com meio ambiente. De acordo com o gerente operacional, Christopher Alves, o índice de perdas de água potável registrada pela companhia, já demonstra uma redução importante desde o início das operações da concessionária, pelo grupo Iguá, em 2017. “Com a realização de um trabalho estratégico e constantes investimentos, conseguimos atingir a marca de 17,10%, número abaixo da média nacional que registra o índice de 38,45%, conforme aponta estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil, realizado em parceria com a organização Water.org dos Estados Unidos”. O programa permanente que combate o desperdício de água, também destaca o compromisso e os esforços técnicos dos profissionais da Águas Alta Floresta em aperfeiçoar os serviços de distribuição de água. As atividades desenvolvidas pelas equipes têm acompanhamento mensal e metodologias reconhecidas pela IWA – International Water Association, que permitem intensificar o controle do sistema de abastecimento. Trabalho em conjunto – A comunidade também pode contribuir, seja no combate de fraudes, na identificação de vazamentos como também, no consumo consciente da água. “Ao constatar um vazamento o cliente deve acionar a Águas Alta Floresta, para que profissionais realizem os reparos, com o objetivo de conter as perdas de água tratada e evitar novos rompimentos nas tubulações”, explica o gerente. Informações - Clientes da Águas Alta Floresta que necessitarem de atendimento e/ou informações sobre as obras de combate a perdas, podem ligar para o 0800 400 0504 ou enviar mensagem de Whats App para (17) 99641 3259 Sustentabilidade - A sustentabilidade é um pilar que permeia toda a Iguá. Em agosto de 2020, a companhia foi a primeira empresa do país a emitir debêntures de infraestrutura sustentáveis (green & social). Os papéis, que totalizaram R$ 880 milhões receberam da SITAWI Finanças do Bem o selo de sustentáveis, em reconhecimento ao seu impacto socioambiental. Em 2020, a Iguá aderiu à Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, para atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 37 municípios brasileiros e que alcança 6 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. Sobre a Iguá Saneamento: A Iguá é uma companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas. Atualmente, está presente em 37 municípios de cinco estados brasileiros – Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná – por meio de 18 operações que, somadas, beneficiam cerca de 6 milhões de pessoas. O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país. Em 2020, a Iguá aderiu à Rede Brasil do Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de Dez Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. A companhia foi eleita, em 2020, pelo quarto ano consecutivo, uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Great Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” quer dizer água. www.iguasa.com.br.

