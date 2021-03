Show musical Todos em alerta II" estreia neste sábado(27) em Alta Floresta

Com o período de pandemia cada dia mais crítico e as medidas de isolamento, ainda cabe o lembrete e o reforço para que todas e todos permaneçam em suas casas e evitem aglomerações. E, nesse final de semana do dia 27 DE MARÇO DE 2021, o público terá uma atração especial para curtir em casa (sem aglomerações, é claro). Estamos falando da estreia do musical “TODOS EM ALERTA II”, um show concebido para o espaço virtual pela BANDA PSICONÁUTICOS, com direção de André Psiconáutico e a produção em parceria com a cantora Aline Veras, que será exibido a partir das 21 HORAS pelo canal Mundo Psiconáutico no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCBZ7ZCasMyP8TybYfjdc-bg).

O musical, que é produzido em parceria com o Teatro Experimental De Alta Floresta - TEAF, foi um dos projetos contemplados através Edital De Seleção Pública Nº 05/2020/SECEL/MT, sendo, dessa forma, financiado com recursos da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer do estado do Mato Grosso (Secel) e Governo Federal. Conforme explica a produção do show, o projeto é “...resultado do intercâmbio entre áreas artísticas e do conhecimento distintas, uma obra multifacetada que reúne, em uma apresentação musical, elementos da literatura, psicanálise, teatro, cinema e multimídia”.

O diretor do musical, André, ainda explica que o musical tem um enredo não-linear e é inspirado na obra “Escute, Zé Ninguém”, do psicanalista Wilheim Reich, sendo composto por monólogos e a trilha sonora que os acompanha, fazendo uma abordagem a partir das reflexões e alucinações “de um indivíduo internamente fragmentado que se encontra isolado socialmente devido a pandemia de covid-19”. A partir desse contexto, o musical traz um apelo acerca da condição de alerta em que todos estamos (ou deveríamos estar), tanto em relação ao cenário pandêmico global, quanto as tantas outras pautas que compõe essa crise que a humanidade passa, proporcionando, conforme explica o diretor, a oportunidade para “mobilizar as forças internas necessárias para curar-se a si mesmo e melhorar o mundo ao seu redor”.

SOBRE A PROJETO PSICONAÚTICOS:

O projeto tem mais de 20 anos de atuação, tendo início na cidade de São José dos Campos-SP e por ele já passaram mais de 30 pessoas. As produções podem ser apreciadas através do canal do Projeto, o “Mundo Psiconáutico”, disponível no Youtube. O Projeto tem até o presente momento mais de 200 vídeos disponíveis, dentre eles, dois discos virtuais completos: o primeiro, denominado Vila Maria e o segundo, denominado Imperfeições sob a bananeira – projeto feito inteiramente em Alta Floresta. A banda já teve mais de 10 músicas premiadas em festivais e está há seis anos em Alta Floresta com cerca de 25 shows realizados na cidade. A Banda é atualmente composta por André Psiconáutico – voz e baixo; Aline Veras – vocal e violão; Vinícius Teixeira - bateria; e Bruno Bazílio – guitarra