Destaques 25/03/2021 18:09 Águas Alta Floresta realiza parada programada para troca de transformador A Águas Alta Floresta comunica a toda a comunidade que realiza nesta sexta-feira, 26 de março, a manutenção elétrica na Estação de Tratamento de Água (ETA). Para que o procedimento seja efetuado, se faz necessária a parada programada no abastecimento de água, das 08h às 10h. Conforme explica a equipe técnica da concessionária, será feita a substituição do transformador de energia elétrica da unidade operacional, visando o atendimento a demandas futuras de ampliação do sistema de tratamento e distribuição de água. Para realização das ações de substituição do transformador, o fornecimento de água às localidades atendidas pela estação de tratamento (lista abaixo) ficará temporariamente interrompido. A Águas Alta Floresta destaca que a pronta mobilização de profissionais garantirá que o procedimento técnico seja concluído o mais rapidamente possível. Com a conclusão do serviço a previsão que a normalização do abastecimento ocorra até o final do dia. A comunidade pode colaborar fazendo o uso consciente da água, evitando desperdícios. Em caso de dúvidas, o telefone de atendimento ao cliente é o 0800 646 0504 e para mensagens de WhatsApp, o (17) 99641 3259. Confira os bairros atendidos pela ETA: Mirante do Lago;

Jardim Universitário;

Parque dos Oitis;

Jardim Tropical;

Jardim Araras;

Parque dos Lagos;

Residencial Florata;

Residencial Amarilis;

Residencial Rosa dos Ventos;

Almeida Prado;

Setor J;

Setor G;

Setor H;

Vila Verde

