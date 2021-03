Destaques 26/03/2021 08:32 Redação I Nativa News Nova Monte Verde: homem baleado após resistir a abordagem policial com simulacro Foto: Reprodução O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (25) na região central do município de Nova Monte Verde. Após denúncias o suspeito foi abordado e acabou sendo alvejado. A Unidade Mista de Saúde foi acionada para prestar atendimentos ao homem alvejado. Seu estado não foi informado. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (25) na região central do município de Nova Monte Verde. Após denúncias o suspeito foi abordado e acabou sendo alvejado. A Unidade Mista de Saúde foi acionada para prestar atendimentos ao homem alvejado. Seu estado não foi informado.

A Polícia Militar foi acionada por populares que informaram que havia um homem armado circulando nos comércios pedindo por comida. O suspeito foi abordado, não obedecendo ordens da guarnição pegando a arma, neste momento um disparo foi efetuado para cessar a ação, atingindo o suspeito.

A equipe de saúde foi acionada para atendimentos médicos. Com o suspeito foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

Voltar + Destaques