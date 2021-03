Na contramão do estado, Prefeitura de Alta Floresta decreta lei seca e libera celebrações religiosas

O decreto de nº 246 de 26 de março de 2021 do Poder Executivo municipal de Alta Floresta, assinado pelo prefeito Valdemar Gamba, vai de encontro ao seu pronunciamento no final da manhã desta sexta-feira, quando em vídeo o prefeito demonstrou apoio ao comércio local se dizendo ser contra o lockdown.

Agindo em posição contrária a imposta pelo governo do estado de Mato Grosso, que classificou o município como ‘risco muito alto’ de contágio com algumas orientações mais duras de medidas a serem tomadas, Gamba não considerou o Decreto Estadual nº 874, do Executivo Mato-grossense, publicado na quinta-feira 25 de março, que oferece diretrizes que os prefeitos devem adotar para reforçar o enfrentamento e combate ao coronavírus.

Divulgado no final da tarde, o decreto nº 246 traz medidas em seu artigo primeiro reforçando medidas relacionadas a higiene pessoal e em ambientes, o uso adequado de equipamentos de proteção individual, como a máscara de proteção facial, relembrando o isolamento social em casos positivados e quarentena domiciliar para casos suspeitos.

O decreto, que tem vigência de 15 dias a contar de 26 de março, suspende as aulas de todas unidades de ensino. Proíbe a venda e consumo de bebidas alcoólicas e narguilé, em todo tipo de estabelecimento comercial no município. Proíbe ainda eventos sociais, empresariais e outros, mas mantém a celebração de cultos religiosos, mantendo as normas de ocupação de 30% da capacidade do espaço.

Em seu artigo segundo, o decreto 246 deixa as normas estaduais mais brandas, não há menção do “toque de recolher”, abrangendo os horários de funcionamento dos comércios, que ficam assim:

“I- de segunda a sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m e as 20h00m;

II - aos sábados autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m e as 12h00m, excetuados os restaurantes que poderão funcionar até as 14h00m e o mercados que poderão funcionar até as 20h00m;

III - aos domingos, autorizado o funcionamento dos mercados no período compreendido entre as 05h00m e as 12h00m e dos restaurantes no período compreendido entre as 05h00m e as 14h00m.

3§ - O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado somente até as 23h59m, inclusive aos sábados, domingos e feriados, com exceção das farmácias e congêneres, que poderão funcionar, na modalidade delivery, (sem-restrição de dias e horários).”

O mesmo decreto ainda aponta os valores de multas para cada tipo de infração cometida, baseadas na Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM), considerando que o valor de uma UPFM é de R$ 34,99, as multas variam entre R$ 874,75 e R$ 1.749,50.

Horas após a divulgação do decreto municipal nº 246/2021, o Ministério Público Estadual, por meio da promotora Lais Liane Resende, da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Alta Floresta, notificou o prefeito municipal Chico Gamba para que siga o cumprimento do Decreto Estadual no 874/2021. Requisitando informações acerca das medidas que serão adotadas pelo Município para prevenir a disseminação da COVID-19, de acordo com a classificação de risco e cita que em caso de não cumprimento, o gestor poderá sofrer apuração de prática de crime. O prefeito recebeu 24h de prazo para resposta ao MPE.