Destaques 27/03/2021 04:45 Jornal Mato Grosso do Norte No pátio da secretaria: Pneus de caminhão desaparecem em Nova Bandeirantes Veículo foi batido em maio de 2020 estava encostado; novo prefeito recebeu o caminhão já sem os pneus Um fato que está despertando atenção em Nova Bandeirantes é um caminhão Mercedes Benz 2729 K Atron 6X4, basculante, ano de fabricação 2014, que está sem rodas no pátio da secretaria de Obras da prefeitura, sendo entregues desta forma pela antiga gestão.

O caminhão teria sido entregue para o novo gestor sem as rodas e pneus e ninguém tem informações onde estes itens do veículo se encontram. Conforme informações obtidas junta a Assessoria de imprensa da prefeitura, o caminhão foi batido em 23 de maio de 2020 e, desde então, ficou encostado no pátio da secretaria de obras, não sendo recuperado pelo ex-prefeito.

Conforme o presidente da Câmara municipal, João da Marcenaria, em fala na tribuna, o caminhão quando foi batido só teve avarias na cabine, sendo possível e de grande utilidade para o município caso tivesse sido recuperado e estivesse trabalhando.

Isto porque grande parte do parque de maquinários da prefeitura de Nova Bandeirantes é alugada. E as máquinas próprias da prefeitura, foram entregues em péssimas condições. Algumas quebradas e motor fundido. Para o presidente da Câmara municipal, o problema é sério, já que bens públicos simplesmente desapareceram sem deixar vestígios.

“É inacreditável o que está acontecendo com aquele caminhão. Um caminhão novo, foi batido, mas não danificou nada na sua mecânica. Só a cabine, mas fico intrigado é que o caminhão se encontra sem nenhum pneu. Foi recebido assim da antiga gestão sem pneus e sem as rodas que desapareceram e eu gostaria muito de saber por onde anda estes pneus e as rodas. Este caminhão seria de grande valia para o município se estivesse trabalhando”, enfatizou o vereador em pronunciamento em data recente durante sessão.

Outra dúvida que paira em Nova Bandeirantes é porque o ex-gestor não quis recuperar o caminhão se os estragos foram apenas em sua cabine.

