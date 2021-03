Destaques 27/03/2021 05:17 PJC de Nova Monte Verde cumpre mandado de prisão de suspeito de abusar sexualmente de dois enteados Um homem suspeito de abusar de dois enteados (um menino e uma menina) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (26.03), após investigações da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Sinop (499 km ao norte da Capital). O homem de 28 anos teve a ordem judicial de prisão decretada pela Justiça no dia 22 de março de 2021, pelo crime de estupro de vulnerável contra dois enteados. Ele foi preso pelos policiais civis com apoio da Polícia Militar, em uma fazenda na zona rural do município de Nova Monte Verde (968 km ao norte de Cuiabá). Conforme investigação da Delegacia da Mulher de Sinop, o padrasto é suspeito de cometer os abusos sexuais contra seus dois enteados, sendo um menino de 7 e uma menina de 2 anos. A denúncia foi feita pela mãe das crianças no dia 3 de fevereiro do ano de 2015, após ela descobrir os fatos revelados pelo filho mais velho. O menino contou que ele e a irmã sofreram os abusos praticados pelo padrasto na época, e que eram ameaçados pelo suspeito para que não revelassem os fatos Depois de ser preso, o homem foi conduzido para a Delegacia de Nova Monte Verde para as providências que o caso requer, e posteriormente foi colocado à disposição da Justiça.

