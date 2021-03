Destaques 28/03/2021 07:35 Redação I Nativa News CDL Alta Floresta emite carta de apoio ao prefeito e se posicionando contra o lockdown A CDL alega que Lockdown não é a medida mais eficaz para conter a contaminação do novo coronavírus (Covid-19), pois não há comprovação científica. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Alta Floresta, entidade de classe, representando mais de quinhentos associados, o Conselho para o Desenvolvimento da Amazônia (CODAM), o Lions Clube, o Rotary Clube Alta Floresta Centro, o Rotary Clube Alta Floresta, a Casa da Amizade, o Sindicato Rural, o Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso (SIMENORTE) e o Sindicato dos Taxistas, vêm manifestar os cumprimentos e apoio às decisões e medidas adotadas por meio do Decreto nº 246/2021, sobretudo, por não determinar o fechamento do comércio. Entendemos que medidas precisam ser tomadas principalmente para preservar a vida das pessoas, e isso passa pela consciência de cada cidadão. Contudo, a decretação de Lockdown não é a medida mais eficaz para conter a contaminação do novo coronavírus (Covid-19), pois não há comprovação científica. O comércio sempre fez a sua parte, cumprindo rigorosamente com os protocolos de segurança estabelecidos. Neste período de pandemia, os empresários têm sido duramente penalizados com o fechamento dos estabelecimentos e redução dos horários de atendimento, impostos através de decretos estaduais e municipais. Muitos não conseguiram se manter e fecharam suas portas de maneira definitiva. E, os que se mantiveram, mesmo diante das dificuldades e redução drásticas das vendas, procuraram meios para manter a folha de pagamento de seus colaboradores, da qual, tantas famílias dependem para sobreviver. É fundamental que nossas entidades sejam ouvidas, pois poderá contribuir em diversas frentes para o enfretamento da COVID-19, por meio de apontamentos técnicos e sugestões de soluções que minimizem os impactos negativos que poderão recair em toda a cadeia econômica de Alta Floresta. A CDL Alta Floresta e todas as entidades e clubes desserviços que assinam esta Carta de Apoio, parabenizam o Prefeito Valdemar Gamba pelas decisões pensando no bem comum da população de Alta Floresta. Porém no final da tarde de sábado (27) a juíza plantonista Milena Ramos de Lima e Souza, por meio de uma liminar, determinou que o município de Alta Floresta siga imediatamente o decreto estadual que determina quarentena por dez dias. Entre as determinações estabelecidas pela juíza, estão: instituição imediata de quarentena coletiva por 10 dias; 30% de capacidade máxima do local em eventos sociais, corporativos, empresariais, cinemas, museus e outros; toque de recolher a partir das 21h enquanto a taxa de ocupação das UTIs for superior a 85%.

Na liminar, a juíza destaca a situação de Alta Floresta, que está entre os 10 municípios com o maior número de casos. “Os dados acima são alarmantes e indicam o crescimento contundente e vertiginoso da disseminação da doença, bem como o colapso da rede de saúde, e exige do Poder Público - em esforço convergente - a eleição de procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus”.

