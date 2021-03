Destaques 28/03/2021 08:51 OAB-MT decreta luto oficial em memória ao ex-presidente da subseção de Alta Floresta É com profundo pesar que a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT) comunica o falecimento do advogado e ex-presidente da subseção de Alta Floresta (triênio 1998-2000), José Celso Carneiro Junqueira. Em homenagem ao advogado pioneiro em Alta Floresta e aos grandes serviços prestados à advocacia, especialmente às diversas lutas que encampou pela advocacia da região, a OAB-MT decretará três dias de luto a contar desta segunda-feira (29). O advogado José Celso Carneiro Junqueira faleceu na última sexta-feira (26), vítima das consequências do coronavírus associadas a outras comorbidades preexistentes. Em nome da advocacia mato-grossense, a OAB-MT manifesta solidariedade e as mais sinceras condolências à família, colegas de profissão e amigos.

