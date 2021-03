Novo decreto em Alta Floresta institui lockdown de 10 dias; lei seca continua

O Prefeito Municipal Valdemar Gamba editou na tarde deste domingo (28), o Decreto nº 248, adotando as medidas contidas no Decreto Estadual nº 874, de 25 de março de 2021. Instituindo quarentena obrigatória e o retorno do toque de recolher.

O decreto foi divulgado no final da tarde, considerando a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública 1001854-76.2021.8.11.0007, que determina ao Município a adoção das restrições impostas pelo Decreto Estadual 874/2021.

Consta no decreto a instituição da quarentena obrigatória no território do município, por 10 dias. Quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco definidos pelas autoridades sanitárias, e para pacientes sintomáticos em situação de caso suspeito para de COVID-19, e de daqueles que com ele tiveram contato, em caráter obrigatório, por prescrição médica.

Entendendo por quarentena: medida que tem como objetivo evitar a propagação da pandemia por meio do confinamento obrigatório de pessoas em suas habitações, com restrição ao trânsito de pessoas, ficando permitida a circulação apenas para o exercício e/ou acesso às atividades essenciais, nos termos do inc. VIl do art. 2° do Decreto Estadual n°. 874/2021.

O decreto regulamenta o funcionamento das atividades e serviços permitidos nas condições: de segunda a sexta-feira, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m e as 20h00m. Aos sábados e domingos, autorizado o funcionamento somente no período compreendido entre as 05h00m e as 12h00m.

Excepcionalmente, os supermercados, mercados e congêneres poderão funcionar aos sábados até as 20h00m, ficando vedada a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no local, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias.

Excepcionalmente, os restaurantes poderão funcionar aos sábados e domingos até as 14h00m, obedecidos os protocolos de saúde e normas sanitárias. O funcionamento de serviço na modalidade delivery ficará autorizado até as 23h59m, inclusive aos sábados e domingos, com exceção das farmácias e congêneres, que poderão funcionar, na modalidade delivery, sem restrição de dias e horários.

A proibição do comércio, o transporte e a distribuição de bebida alcoólica e narguilés são mantidas no decreto municipal. Fica instituída restrição de circulação de pessoas em todo o território do Município de Alta Floresta a partir das 21h00m até as 05h00m

O mesmo decreto ainda aponta os valores de multas para cada tipo de infração cometida, baseadas na Unidade Padrão Fiscal Municipal (UPFM). O descumprimento de isolamento social e quarentena por determinação do órgão de Saúde do Município implicará em multa de R$ 1.749,50. O descumprimento das demais medidas impostas por este Decreto (em especial o não uso adequado cobrir nariz e boca de máscaras faciais) implicará em multa de R$ 874,75.

Nos casos de reincidência os valores acima serão aplicados em dobro e nas atividades comerciais sujeitarão à suspensão do alvará do estabelecimento por 15 dias.

O decreto tem duração de 10 dias a contar deste domingo, 28 de março, e poderá ser prorrogado.

Confira o decreto:download decreto_af_28_de_mar._de_2021.pdf