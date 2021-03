Destaques 29/03/2021 06:19 TVCO Vários prefeitos de MT se mobilizam e querem que peculiaridades dos municípios sejam levadas em consideração Atendendo convite do prefeito de Cuiabá, os chefes do Executivo Municipal de Cáceres, Juína, Tangará da Serra, Barra do Garças, Rondonópolis, Várzea Grande e Alta Floresta se reuniram na capital do Estado neste domingo. O tema principal foi a discussão sobre a situação dos municípios nesta pandemia e o estudo de medidas que poderão ser adotadas, respeitando as peculiaridades de cada município. Pelo que ficou acordado, os prefeitos deverão emitir decretos que seguem parcialmente as recomendações do Governo do Estado. Tentativa de intimidação Os prefeitos discutiram longamente a ação ingressada pelo Ministério Público Estadual na sexta-feira (26/03) onde pede que os municípios adequem as medidas de prevenção ao Covid-19 determinadas pelo decreto estadual, com ameaça de processá-los, inclusive criminalmente, no caso de descumprimento. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi enfático ao afirmar que “considerou como tentativa de intimidação por parte do Ministério Público, de ameaçar com afastamento o prefeito eleito em razão de um decreto construído verticalmente”. Para ele, a iniciativa do MPE “é uma violência institucional e uma afronta ao Estado Democrático de Direito”. Pontes e Lacerda O Chefe do Executivo Municipal reiteradas vezes tem dito ser contrário ao fechamento do comércio. E, neste sábado (27/03) publicou novo decreto nº 064/2021, onde ratifica as medidas de restrição impostas pelo normativo anterior. Decidiu não acatar o lockdown decretado pelo Governo do Estado para os municípios classificados como de “alto risco” para o coronavírus, como é o caso de Pontes e Lacerda. Alcino Barcelos tem dito que vai aguardar os desdobramentos da ação do Ministério Público Estadual no Poder Judiciário. Se a decisão judicial for desfavorável ao município, o mandado de segurança será o próximo passo. Nesse caso, a Associação Comercial também estuda a possibilidade de ingressar com o mesmo tipo de ação, reforçando os argumentos do Executivo Municipal.

