Destaques 29/03/2021 08:36 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Alta Floresta: Gerente comercial morre de covid 16 dias após perder a mãe para a doença Faleceu no domingo (28) a gerente comercial Liliani Leal, vítima do novo coronavírus, em Alta Floresta. Ela morreu 16 dias após perder a mãe para a mesma doença. Amigos e familiares realizaram um cortejo de despedida na noite de domingo. Liliani era gerente comercial de uma empresa de segurança eletrônica há mais de 11 anos. A mãe dela, Jeni Custódio Leal faleceu de covid-19 em 12 de março. Ela deixa 3 filhos. Por causa da covid-19 não foi possível fazer velório para a gerente. Amigos e familiares realizaram então um cortejo fúnebre que saiu da empresa onde ela trabalhava e foi até o Cemitério Jardim da Saudade. A morte precoce de Liliani foi lamentada nas redes sociais. "É com imensa tristeza que estamos em luto pela nossa amiga Liliane Leal. Uma mulher de fibra, guerreira que em vida sempre procurou ajudar a todos. Descanse em paz", diz trecho da nota da Prefeitura de Alta Floresta. "Prefiro acreditar que não nos dissemos adeus, mas que nos separamos para que o destino nos dê um reencontro feliz", lamentou a empresa onde ela trabalhava por meio de nota. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep), Valdeir Pereira, também se solidarizou com a família. "Nossos sentimentos aos amigos e familiares da Liliani. Muito triste essa doença que tem feito vítimas pessoas muito próximas de cada um de nós". "Cante minha querida! Cante muito de onde estiver junto com sua mãezinha. Esse canto vai ficar para sempre em nossas memórias. Meus sinceros sentimentos aos familiares, que Deus os console", postou a amiga Marlis Mocci.

